Marmaris’te Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı
Marmaris’te Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salları içindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salları içindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.
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