İBB'nin 3,5 yılda toplam borcu 82 milyar TL'yi buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde geçen senenin denetim raporu görüşüldü.Gerçekleştirilen oturumda denetim raporunda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.Buna göre İBB'nin geçen yıl 59 milyar TL'ye yakın bir gelir elde ettiği öğrenildi.İBB'nin gideri ise 64 milyar TL olurken, belediye iştiraklerinden olan İSKİ ve İETT'de toplamda 7 milyar TL'lik bir zarar tespit edildi.Belediyenin 1984'ten 2019'a kadar 28 milyar TL olan borcu, 2019'dan 2022 sonuna kadar 82 milyar TL'ye çıktı.Böylelikle İBB'nin 3,5 yılda 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borçlandığı saptandı.Ayrıca İBB'nin 2022 yılında yaptığı toplam harcamanın 91 milyar lira olduğu da belirtti.Denetim raporunun görüşüldüğü oturumda söz alan Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İSKİ ve İETT de dahil edildiğinde İBB'nin 2022 yılında toplam harcamasının 91 milyar lira olduğunu belirterek, 2022 yılı bütçesinde merkezi idareden İBB'ye 50 milyar 750 milyon lira geldiğini ifade etti.Kaynar, İBB'nin borç miktarıyla ilgili şunları söyledi:'Ekrem Bey göreve geldiğinde toplam borç 28 milyar lira iken, belediyenin Haziran 2019'da 28 milyar lira olan borcu 31 Aralık 2019 tarihinde 30 milyar 858 milyon liraya, 31 Aralık 2020 tarihinde 43 milyar 402 milyon liraya, 31 Aralık 2021 tarihinde 57 milyar 602 milyon liraya, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 82 milyar 75 milyon liraya yükselmiştir. Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu 1984 yılından 2019 yılı haziran ayına kadar 35 yılda belediyenin toplam borcu 28 milyar lira olarak birikmişken Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği 2019 yılı Haziran ayından 2022 yılı sonuna kadar 3.5 yıllık dönemde da 54 milyar lira daha ilave borç yapılarak 82 milyar liraya çıkmıştır. Yani 3.5 yılda, 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borç yapılmıştır. Borç, İBB'nin bir kaderi oldu ve aritmetik olarak artıyor. Muhtemelen 2023 sonunda 150 milyar liraya çıkacak gibi gözüküyor.'