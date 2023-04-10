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Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Dr. Ahmet Ercan Uçkan, Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bu yana süregelen insan tercihleri noktasındaki hatalar silsilesinin milletvekili adayları listelerinde de ayyuka çıktığını, partinin ittifaktaki diğer partilere ezdirildiğini ifade ederek partideki görevinden, parti yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Uçkan, "'Küçük olsun benim olsun' zihniyetinin bir parçası olmayı sindiremediğimiz gibi vizyonsuz zihinlerin yazıp yönettiği oyunun figüranı olmayı reddediyoruz" dedi

Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı
Ekleme: 10.04.2023 - 14:15 Güncelleme: 10.04.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı
Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Dr. Ahmet Ercan Uçkan, milletvekili aday listelerindeki insan tercihlerindeki hatalar silsilesinin yanı sıra Gelecek Partisi'ni hakkettiği potansiyelin çok uzağında tutan bir zihniyetin listelerde de kendini gösterdiğini ve partinin ittifaktaki diğer partilere ezdirildiğini ifade ederek partideki görevinden, parti yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

'PARTİMİZİ İTTİFAKTAKİ DİĞER PARTİLERE EZDİRMİŞTİR'

Uçkan Gelecek Partisi'nin içerisinde üç yıldır bulunduğunu,1,5 yıldır da il başkanlığını görevini yürüttüğünü belirttiği açıklamasında Malatya'daki çalışmaları neticesinde büyük bir ivme kazandırdığını ifade ettikten sonra şunları söyledi:

'Kuruluştan bu yana süregelen ve başta insan kaynağını yönetme ve insan tercihleri noktasındaki hatalar silsilesi milletvekili adayları listelerinin açıklanmasıyla ayyuka çıkmıştır. Gelecek Partisi'ni hakkettiği potansiyelin çok uzağında tutan zihniyet, listelerde de kendini göstererek partimizi ittifaktaki diğer partilere ezdirmiştir.'

Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı

'VİZYONSUZ ZİHİNLERİN YAZIP YÖNETTİĞİ OYUNUN FİGÜRANI OLMAYI REDDEDİYORUZ'

Uçkan sözlerini şöyle sürdürdü: 'Birtakım kifayetsiz muhterislerin el üzerinde tutulduğu süreçlere hep birlikte şahit olurken bir gün bu adaletsiz parti içi yönetimin değişeceğine yönelik umudumuzu hep diri tutmaya çalıştık.

'Küçük olsun benim olsun' zihniyetinin bir parçası olmayı sindiremediğimiz gibi vizyonsuz zihinlerin yazıp yönettiği oyunun figüranı olmayı reddediyoruz.

Adalet ve liyakat özlemiyle çıktığımız bu yolun sonu maalesef bizler için büyük bir hüsran olmuştur. Bu gelişmeler ışığında 2021 yılının Eylül ayından itibaren yürüttüğüm Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığı görevimin yanı sıra Parti Yönetim Kurulu üyeliği ve Gelecek Partisi Üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım.'

Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı
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Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı
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