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Beyaz Gazete
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AK Parti'nin İstanbul 2. ve 3. bölge seçim koordinasyon merkezleri açıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin "Rakipliği düşmanlığa, bu memleketin yoksunluktan ve yoksulluktan ürettiği imkanlarına karşıtlığa çevirirseniz, o zaman milletimiz de size sandıklarda hak ettiğiniz değeri, o sandıklara sizi gömerek verir, diye düşünüyoruz" dedi.

Ekleme: 10.04.2023 - 15:40 Güncelleme: 10.04.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin İstanbul 2. ve 3. bölge seçim koordinasyon merkezleri açıldı
AK Parti'nin İstanbul'daki 2. ve 3. bölge seçim koordinasyon merkezleri Zeytinburnu Cevizlibağ'da açıldı. Açılış törenine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı, belediye başkanları, milletvekili adayları ve parti yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Ömer Faruk Kalaycı, uzun süredir seçim çalışması yürüttüklerini belirterek, "Son bir ayda yapmış olduğumuz programlarla İstanbul'da yüz binlerce seçmenimize dokunduk. El ele, gönül gönüle onlarla birlikte olduk. Özellikle dün akşam itibarıyla açıklanan milletvekili adaylarımızın da aramıza katılmasıyla çok daha güçlü bir şekilde gücümüze güç katarak yoğun bir tempoda yine aynı şekilde milletimizle el ele, yüz yüze, gönül gönüle olmaya, daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de kentteki 98 adayla seçim çalışmalarını yürüteceklerini belirterek, "Artık er meydanı başlamış. Gecemiz de seçim gündüzümüz de seçim diyerek Türkiye Yüzyılı'nı kuracak çalışmalar ve kadroları hep birlikte İstanbullularımıza hemhal etmeye gayret edeceğiz. Bu ekip Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yeniden seçileceğini vurgulayan Kabaktepe, "98 adayımızla İstanbul'un yüzüyle İstanbul'un yüzleriyle yine, yeniden Cumhurbaşkanımızı 14 Mayıs'ta inşallah Ankara'ya uğurlayacağız ve yol edeceğiz." değerlendirmesi yaptı.

"ERDOĞAN'A DÜŞMANLIK ÜZERİNDEN SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTMEYİ ABESLE KARŞILIYORUZ"

Kabaktepe, seçimlerin demokrasinin er meydanı olduğunu dile getirerek, rakiplerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık üzerinden seçim kampanyası yürütmesinin memleketin bugüne kadar ürettiği milli ve manevi değerlere de karşı gelmeye dönüştüğünü, bunu abesle karşıladıklarını söyledi.

Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rakipliği düşmanlığa, bu memleketin yoksunluktan ve yoksulluktan ürettiği imkanlarına karşıtlığa çevirirseniz, o zaman milletimiz de size sandıklarda hak ettiğimiz değeri, o sandıklara sizi gömerek verir diye düşünüyoruz. Şehir hastanesini nasıl yok edeceğini söylüyorsanız, işte onun düşmanlığa dönüştüğünün en temel göstergesidir. Rakipliği, bu memleketin ürettiği savunma sanayisinde geldiği noktaya, bugün birazdan teslim edilecek uçak gemisine, fabrikalara yönelik yok etmeye, bu eserleri yok etmeye dönüştürüyorsanız, o rakiplikten düşmanlığa dönmüş bir süreçtir. Rakipliği Erdoğan'a düşmanlığa dönüştürerek, kendi değerlerimize düşman olma acziyetine düşmemeye davet ediyorum. Erdoğan'a düşman olmaya dönerek, bayrağınıza, vatan toprağınıza düşman olacak davranışlarda kaçınmaya davet ediyorum."
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