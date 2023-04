TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 49 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.Teklife göre, harp ve vazife malulü sayılanların anne ve babalarına ödenecek aylıklar asgari ücretin altında olamayacak.General ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı'nın teklifi ile yapılacak. General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan 'Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerinin üçte ikisinin kabulü' şartı kaldırılacak. Bunun yerine YAŞ kararları esas alınacak. Böylece, amiral ve generallerin terfilerinde 7 sivil ve 5 asker üyeden oluşan şura üyelerinin 6'sının onayı yeterli olacak.Kıdemli binbaşılar ile 24'üncü hizmet yılını tamamlamış astsubayların özlük hakları düzenlenerek tecrübeli personellerin meslekte kalması sağlanacak.Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecek.İlk 5 aylık intibak dönemi içerisindeki uzman erbaşlardan, ilgili mevzuatında personelin vazife, ödev ve sorumlulukları olarak düzenlenen hususlara riayet etmedikleri rapor, tutanak ve her türlü belge ile sabit olanlar, en az iki disiplin amirinden toplam 3 defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar, verilecek intibak eğitimlerinden başarısız olduğu sınav notu ile tespit edilenler, görevde başarısız olma veya kendilerinden istifade edilememe halleri bulunanlar, intibak edememiş sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.Uzman erbaşlardan, atış, spor ve eğitim faaliyetlerinde ilgili mevzuatında öngörülen standartlara ulaşamayanlar, harekat, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasını aksatanlar, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde görevde başarısız sayılacak sözleşmeleri feshedilecek.Teklifle, uzman erbaşların 'kendilerinden istifade edilememe halleri' de ayrıntılı olarak düzenleniyor.Buna göre, gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenler,Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar,Devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine zarar verecek nitelikte suç veya disiplinsizlik teşkil eden tutum, davranış veya fiillerde bulunanlar,İntihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasını kasten hizmete yaramayacak hale getiren ve getirtenler, kasten veya tedbirsizlik suretiyle ateşli silah ile kendisini veya başkasını yaralayanlar,Disiplinsizliği alışkanlık haline getirdiği anlaşılanlar,Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı rapor ile tespit edilenler,Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam yedi gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenler,Türk Silahlı Kuvvetlerinde komando birliklerinde görev yapmak üzere komando branşında veya Jandarma Genel Komutanlığında jandarma alt branşında istihdam edilmek üzere temin edilenlerden en az 4 yıl hizmet süresini tamamlamadan, vazifenin sebep ve tesiri nedenleri hariç, komando niteliğini kaybettiği yönünde sağlık kurulu raporu alanlar,Uzman erbaş olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybedenler,Sıhhi arızası devam edenler, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde kendinden istifade edilemeyecek personel sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.Astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına haiz olup harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara başvuru yapamadıkları veya katılım sağlayamadıkları sınav sayısı kadar sınav hakkı verilecek.1999 sonrası işe başlayan ve 1 Şubat 2018 itibariyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılanlara emekli aylığı bağlanacak.Yaş sınırını bekleyen kadın veya erkek personelin emekli aylığı alabilmesi için 25 yıllık hizmet süresini tamamlaması yeterli olacak. Emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilecek.Askeri kaynaktan müfettiş yardımcısı atanmasına ilişkin usul ve esaslar Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde yeniden düzenlenecek.Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilen personel temin faaliyet sürecinin aksamaması, hızlandırılması, zaman ve emek israfının önlenmesi, posta ve tebligat giderlerinin asgari seviyeye indirilmesine yönelik, sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sonuçların adaylara duyurulması işlemlerinin Bakanlık internet sayfasından duyurulması ve bu duyuruların adaylara tebliğ hükmünde olmasına ilişkin düzenleme yapılacak.Teklifle Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik ile Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç Ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda belirtilen hak sahiplerine ödenecek nakdi tazminat miktarları artırılacak.Kişilerin özel hayatının korunmasını isteme kapsamında hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartı ile birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileri ile yüzer unsurlarında, jandarma hizmet binaları ve eklentilerinde, askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstünün, özel kağıtlarının ve eşyalarının aranmasına imkan tanınacak.