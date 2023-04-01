Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay Resmi Gazete'de

Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.'Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur'Söz konusu kanunda şu ifadelere yer verildi:'MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.'