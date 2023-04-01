Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay Resmi Gazete'de
Kuzey Atlantik Antlaşması'na Finlandiya Cumhuriyeti'nin katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.
'Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur'
Söz konusu kanunda şu ifadelere yer verildi:
'MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.'
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