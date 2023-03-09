Pakistan'dan yeni gemi yola çıktı! 8 bin 200 kışlık çadır geliyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.Enkaza dönen şehirlerde çadır ve konteyner kentler kuruluyor.Depremler sonrasında Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.Türkiye'ye afetzedeler için gelen Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi, 28 Şubat'ta Karaçi'den yola çıkmıştı.1000 ton yardım taşıyan gemiyle Pakistan, Türkiye'ye kara ve hava yoluyla 7 bin kışlık çadır, 33 binden fazla battaniye göndermişti.Ayrıca, Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye'de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Suriye'ye ulaştırılmak üzere 65 konteynere yüklü 1221 ton yardım malzemesi taşıyan sivil kargo gemisi, Karaçi'den ayrıldı.İçerisinde 8 bin 200 kışlık çadır bulunan 41 konteyner Türkiye'ye, 24 konteynerdeki 15 bin gıda kolisi de Suriye'ye ulaştırılacak.Sivil kargo gemisinin 23-24 Mart'ta Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor.NDMA, Türkiye'deki depremzedelere yardım taşınması amacıyla yakın zamanda charter kargo uçak seferleri de başlatacak.