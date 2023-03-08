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İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi

100'den fazla silahlı insansız hava aracının görev alabileceği dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu donanmaya teslim edildi. Kara ve hava araçlarının peş peşe konuşlandığı Türkiye'nin en büyük savaş gemisine deniz piyadeleri de çıkarma yapmaya başladı. Geminin kısa bir süre sonra Akdeniz'de göreve başlaması planlanıyor.

İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi
Ekleme: 8.03.2023 - 13:53 Güncelleme: 8.03.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi
Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi ünvanını alarak amiral gemisi haline dönüşecek TCG Anadolu göreve hazırlanıyor.

7 yıllık çalışmanın ardından dev gemide herkesin heyecanla beklediği sona gelindi.

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olarak da adlandırılan LHD Anadolu Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi

Sedef Tersanesi tarafından inşa edilen geminin bundan sonra silah sistemleri ile radar ve diğer elektroniklerinin montajı için Pendik Tersanesi Komutanlığı'na götürülmesi bekleniyor. Donanmaya yapılan teslimatın ardından 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğindeki gemiye, deniz piyadelerini taşıyan çıkarma gemileri de yüklendi. Bu gelişme sonrasından gemiden heyecanlandıran görüntüler de gelmeye başladı.

Her türlü deniz hava aracının iniş ve kalkışı başarıyla denenen TCG Anadolu'da ilk tatbikat gerçekleştirildi. Marmara Denizi açıklarında yapılan tatbikatta dev gemiye ‘Timsahlar' olarak adlandırılan amfibi deniz piyadeleri konuşlandırılırken, yara savunma ve yangın söndürme ekipleri de becerilerini denedi.

Yangın ve dumana karşı yara savunma eğitimi alan TCG Anadolu personelinin farklı alanlardaki eğitimleri de Gemide yaklaşık 1300 personel görev yapacak. Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W SUPER COBRA ve SH-70 SEA HAWK helikopterleri Anadolu'nun güvertesine başarılı şekilde iniş yaptı.

Uzmanlar bu gelişme üzerine Türk Deniz Kuvvetleri'nin daha fazla helikoptere ihtiyaç duyacağının altını çizerken donamanın amiral gemisinde TUSAŞ tarafından geliştirilen T625 GÖKBEY ve T-129 Atak helikopterlerinin de görev alması bekleniyor.​ İlk görev yerinin Yunanistan'a da mesaj olması için Adalar Denizi ile Girit Adası çevresi olması beklenen gemide başarılı testlerin ardından geçtiğimiz haftalarda hava ve kara araçları da yerlerini almaya başlamıştı.

SİHA'ları dünyada ilk kez ‘sürü' olarak kullanan Türkiye, TCG Anadolu ile deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor.​

İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi

Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde helikopterlerin yanında hava aracı olarak SİHA'lar da görev yapacak. Bu kapsamda harekete geçen Baykar firması katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip TB-3 silahlı insansız hava aracını geliştirdi. TB3 SİHA için süreç devam ederken, savunma sanayii şirketlerinden HAVELSAN ise TCG Anadolu'da görev alacak TB3'ü ilk kez sanal ortamda uçurdu.

Bu deneme ile HAVELSAN yetkilileri, SİHA'nın düşmanı nasıl vurduğu ve simülasyonun ilerleyişini de gözler önüne sermiş oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, TB3'ün Yunanistan Adaları'na yaptığı uçuş da izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi

Öte yandan 30 ile 50 silahlı insansız hava aracının görev alması beklenen Anadolu LHD'nin SİHA kapasitesi de artırıldı.

Dev gemiye Bayraktar TB3 başta olmak üzere farklı konfigürasyonlarda 110 adet SİHA entegre edilebilecek.​ Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.​

Bayraktar TB3'ün yanı sıra Anadolu'da Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA da görev yapacak.​ İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştiren Kızılema ikinci başarılı uçuşunu ise 24 Ocak'ta gerçekleştirdi. Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen insansız uçak, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.​​

İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi

Uçak 6 bin kilogram maksimum kalkış ağırlığı ile bin 500 kilogram faydalı yük taşıyabilecek.

Diğer taraftan hava araçlarının yanı sıra Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi olacak TCG Anadolu'ya kara araçları da gelmeye gelmeye başladı.

Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda​ Altay tankının prototipi TCG Anadolu'ya başarılı bir şekilde yüklendi.​

Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi.​

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu, savaş uçağı, helikopter ve SİHA gibi çok sayıda hava aracını taşıyabilecekken havuzunda ise bulunduracağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara da katılabilecek.​

İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi
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