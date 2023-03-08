HDP 6'lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi

Meral Akşener'in zehir zemberek sözleri ve sosyal medyada küfürleşmeye varan kavgaların ardından zoraki bir işbirliğine giderek Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu açıklayan altılı masada HDP hareketliliği yaşanıyor. HDP'nin masaya dahil edilmesi konusunda büyük tepki çeken koalisyon ekibinde seçmene adeta tuzak kurmaya çalışan masada HDP'nin katılması için bulunan formül PKK'nın uzantısını masanın değil bizzat Kılıçdaroğlu'nun ortağı yaparak hem sorumluluk almamak hem de oy arttırmak. Bu yolla gerçekleşecek yeni yapıda masanın diğer ortakları 'Benim haberim ve temasım yok' diyerek konuyu Kılıçdaroğlu'nun kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir ortaklık olarak kamuoyuna yansıtacak.HDP ile temas ve ortaklığın olağan kabul edilmesi için ilk rolü CHP üstlendi. Daha önce 'Dağlardan talimat alan Demirtaş'ın CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır' diyen CHP sözcüsü Özgür Özel bugün ise bizzat 'HDP ziyareti olasıdır' diyerek kapıyı araladı.Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyleyen Akşener 'CHP ile HDP görüşebilir mi?' sorusuna 'CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize getiremez' cevabını verdi.CHP'nin ardından masanın aday açıklayıcı küçük ortağı Saadet Partisi'nden de HDP ile ilişkilerin normal olduğu ve izleyecekleri görmedim-duymadım-bilmiyorum siyasetini itiraf ettiği açıklamaları gündeme düştü.Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:'Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Yarından itibaren her kesimi, STK'ları, siyasi partileri ziyaret edecek. Bu siaysi partilerden biri de HDP'dir. Pek tabi olarak onları da ziyaret edecektir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur.Doğrusu HDP'nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlüktür, adalettir, refahtır. Bunlar zaten ortak noktamızdır. Bürokraside talepleri olacaksa bunlar da konuşulur ama bunların masaya gelip gelmeme konusu da sayın cumhurbaşkanı adayının değerlendirmesiyle kararlaştırılmış olacaktır.'Bu açıklamalardan çıkan ortak sonuca göre Kılıçdaroğlu'nun HDP desteği için görüşmeleri bizzat yapacak, masaya ve toplantılara HDP'yi getirmeyecek. Plana göre böylece gelecek tepkileri minimize edilmiş olacak.6'lı masayı 7'li masa yapma planının diğer kanadında ise HDP duruyor. Burada da işler koalisyon cephesinden gelen açıklamalarla paralel görünüyor. Daha önce Meral Akşener'in 'HDP ile aynı masada olmayız' açıklamasına 'Senin olduğun masada HDP'nin zaten işi yok' cevabı veren HDP de kendi tabanını ısıtma telaşına düştü.Kılıçdarolu'nun adaylığı açıklanır açıklanmaz CHP ile yaşanan restleşmeler ve İYİ Parti başta olmak üzere masayla olan kavgaları unutturmak için aynı dakikalarda kanallara konuk olan eş genel başkan Mithat Sancar 'Hayırlı olmasını diliyoruz. Kendisini bekliyoruz. Bu konuları konuşmak üzere genel merkezimizde ağırlamak isteriz' açıklamaları yaptı.