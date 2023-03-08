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Bakan Nebati kadın girişimciler için açıkladı: Sıfır faiz, 50 bin TL kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgelerindeki kadın girişimciler için Can Suyu Kredi Destek Paketi detaylarını açıkladı.

Bakan Nebati kadın girişimciler için açıkladı: Sıfır faiz, 50 bin TL kredi
Ekleme: 8.03.2023 - 19:03 Güncelleme: 8.03.2023 - 19:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati kadın girişimciler için açıkladı: Sıfır faiz, 50 bin TL kredi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgelerindeki kadın girişimciler için Can Suyu Kredi Destek Paketi ile sıfır faiz ile üst limiti 50 bin TL olan kredi imkanı sunulacağını duyurdu.

'KADINLARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ'

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Her zaman dayanışma içinde fedakârca çalışan ve üreten, ülkemizin kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız.

Bakan Nebati kadın girişimciler için açıkladı: Sıfır faiz, 50 bin TL kredi

'ADIMLARIMIZI İVEDİLİKLE ATIYORUZ VE YENİLERİNİ ATMAYA DA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerimizin yaralarını sarabilmek için adımlarımızı ivedilikle atıyoruz ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceğiz.

'DEPREM BÖLGELERİNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN 'CAN SUYU KREDİ DESTEK PAKETİ' OLUŞTURULDU'

Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle, bugüne kadar, 172 binden fazla kadın girişimcimize ulaşmayı başaran Halkbank tarafından, deprem felaketinden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Can Suyu Kredi Destek Paketi oluşturulmuştur.

Bakan Nebati kadın girişimciler için açıkladı: Sıfır faiz, 50 bin TL kredi

SIFIR FAİZ, 50 BİN TL KREDİ İMKANI

Böylece, depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkânı sunulacaktır.

BİR YIL GERİ ÖDEMESİZ, 6 AY VADE

Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır.

Bakan Nebati kadın girişimciler için açıkladı: Sıfır faiz, 50 bin TL kredi

'KGF TEMİNATLI KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK KREDİSİ'Nİ DE HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Kadın Kooperatifleri Can Suyu Kredisi'nin yanı sıra KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi'ni de hayata geçiriyoruz.

Bakan Nebati kadın girişimciler için açıkladı: Sıfır faiz, 50 bin TL kredi

'60 AY VADELİ YATIRIM KREDİSİNDEN DE YARARLANABİLİRLER'

KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi paketi kapsamında, kadın girişimcilerimiz bir yılı geri ödemesiz; toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden de yararlanabilecektir.'
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