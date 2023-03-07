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Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı

Sözcü TV’nin kurucularından olan Yılmaz Özdil, henüz 1 hafta olmuşken görevini bıraktı. Özdil, bugünkü köşesinde de ayrılığa sebep olarak CHP’yi gösterdi. Kendisine karşı bir kampanya başlatıldığını dile getiren Özdil, bunun Meral Akşener’e yönelik kullandığı destek sözlerinden dolayı yaşandığını iddia etti.

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı
Ekleme: 7.03.2023 - 12:30 Güncelleme: 7.03.2023 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı
Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Sözcü gazetesinin kanalı Sözcü TV'de, beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.

TV'nin kurucularından olan gazeteci Yılmaz Özdil, görevini bıraktı.

Ayrılık nedeni merak konusu olurken, Özdil bugün köşe yazısında, gönül verdiği CHP'yi işaret etti.

Hedefe konulduğu destek konuşması
Meral Akşener için kullandığı “Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır.” ifadelerinin ardından hedef tahtasına koyulduğunu öne süren Özdil, kendisine karşı bir kampanya başlatıldığını söyledi.

'Doğma büyüme bir CHP'li olarak gerçekten üzüldüm'
Kampanyaya da en büyük desteğin CHP tarafından verildiğini yazısında aktaran Özdil, şunları söyledi:

Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur. AK Parti kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm.

'CHP'nin parasına yazık kardeşim'
CHP'nin parasına yazık kardeşim. Meral Akşener'in masayı dağıtmadığını, kasten masanın dışına ittirildiğini söylediğim için, ‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?
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