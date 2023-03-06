İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını canlı yayınlamadı

Altılı Masa'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak duyurduğu toplantıyı siyasi partiler sosyal medya hesaplarında canlı yayınla paylaşırken, İYİ Parti'nin resmi hesabında ise bu yayına yer vermediği görüldü.

Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçti.Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sorası aday açıklamasında bulunan Altılı Masa'daki siyasi partiler sosyal medya hesaplarından aday açıklama toplantısını canlı yayında verirken, İYİ Parti'nin bu yayını paylaşmadığı görüldü.Altılı Masa'nın adaylık toplantısını İYİ Parti hariç diğer siyasi partiler canlı yayınladı.