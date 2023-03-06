İYİ Parti'den aday açıklayacak 5'li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45'te...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert açıklamalarla 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. 5'li koalisyonun adayını açıklayacağı saatlerde İYİ Parti de kameraların ilgisini kendisine çekme kararı aldı.İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından beş parti olarak devam eden Millet İttifakı bugün bir araya gelecek.Toplantının ardından saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor. Bu arada İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu da saat 14:45 basın toplantısı düzenleyecek.İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Genel Başkanımız masa toplantısına katılmayacak" açıklamasında bulundu.