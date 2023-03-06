İYİ Parti'den aday açıklayacak 5'li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45'te...
Meral Akşener'in ayrılık kararının krize dönüşmesinin ardından karşılıklı hamle yarışına dönen koalisyon partileri arasındaki kavgada sıcak bir gelişme yaşandı. 5'li masanın adayını açıklaması beklenen günde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da bugün saat 14.45'te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert açıklamalarla 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. 5'li koalisyonun adayını açıklayacağı saatlerde İYİ Parti de kameraların ilgisini kendisine çekme kararı aldı.
İKİ TARAFTA DA SICAK SAATLER
İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından beş parti olarak devam eden Millet İttifakı bugün bir araya gelecek.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖNCE İYİ PARTİ KONUŞACAK
Toplantının ardından saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor. Bu arada İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu da saat 14:45 basın toplantısı düzenleyecek.
AĞIRALİOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Genel Başkanımız masa toplantısına katılmayacak" açıklamasında bulundu.
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