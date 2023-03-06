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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem mağdurlarının yanındayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta din görevlileriyle bir araya gelerek, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ekleme: 6.03.2023 - 13:44 Güncelleme: 6.03.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem mağdurlarının yanındayız
Sümeyye Hatun Yatılı Kız Kur'an Kursu'ndaki Deprem Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Erbaş, burada yaptığı konuşmada, depremin ilk gününden bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının bölgede vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Başkanlık ile vakfın yeleklerinin sembol haline geldiğini ifade eden Erbaş, 'Nerede bir mavi yelek görsek orada sizlerin var olduğunuzu görüyoruz.' dedi.

Erbaş, müminlerin bir beden gibi olduğunu belirterek, 'Bedenin bir organında, bir azasında acı olduğu zaman öteki organlar da o acıyı nasıl hissediyorsa bizler de sevgili Peygamberimizin hadisi şerifine uyarak o acıyı hissettik ve o gün bugündür deprem mağdurlarının yanındayız.' diye konuştu.

Hizmetlerinden dolayı sahadaki tüm personele teşekkürlerini ileten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Müslüman'ın olması gerektiği gibi olmaya çalıştınız. Cenaze ve defin işlemlerinden arama kurtarma çalışmalarına, yemek ikramından manevi destek ve rehberlik hizmetine kadar pek çok alanda personel büyük hizmetler yaptı. Allah hepinizden razı olsun. Cenabıhak yaptıklarınızı en güzel bir şekilde karşınıza sadaka-i cariye olarak çıkarsın.'

Erbaş, bu akşam Berat gecesinin idrak edileceğini anımsatarak, tüm personelin Berat Kandili'ni tebrik etti.
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