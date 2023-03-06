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Beyaz Gazete
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlama planı ortaya çıktı

Bugün cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için deprem felaketi nedeniyle partide abartısız bir kutlama planı yapılıyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlama planı ortaya çıktı
Ekleme: 6.03.2023 - 09:47 Güncelleme: 6.03.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlama planı ortaya çıktı
14 Mayıs'ta Türkiye tarihi bir seçime gidiyor.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi belli olacak.

6'lı masanın dağıldığı son toplantıda karar alındığı gibi bugün Millet İttifakı'nın adayı açıklanacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalktığı masadan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Saadet'in önünde adaylık açıklaması
Bu kapsamda Akşener'siz ikinci toplantılarını yapacak 5 lider Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Nihayi kararın ardından bina önünde saat 17.00'de yapılacak basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilecek.

Abartılı kutlama yok
CHP ve Millet İttifakı aday kutlamalarında abartıya kaçılmayacak şekilde plan yaptı.

yaşanan deprem felaketi nedeniyle coşku ve müzik olmadan yapılacak bu ilendan sonra sadece alkışlama ve tebrikler kabul edilecek.

Açıklamanın ardından saat 19.00 gibi CHP Genel Merkezi'ne gitmesi planlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu burada partililer karşılayacak.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gelmesiyle binaya büyük bir posteri asılacak.

Diğer yandan pazar günü için Ankara Arena Spor Salonu'nda aday lansmanı düzenlenmesi planlanıyor.
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