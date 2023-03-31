Camiden sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesindeki Reşadiye Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Oruç, camiye giderek, burada, içinde yaklaşık 150 TL olan sadaka kutusunu alıp kaçtı. Sadaka kutusunun çalındığını fark eden imamın durumu polise bildirilmesiyle ekipler, Hüseyin Oruç'u, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Oruç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.