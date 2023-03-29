İskoçya'nın Müslüman başbakanının ilk günü: Resmi konutta namaz kıldırdı

İskoçya'nın yeni başbakanı, Pakistan göçmeni Hamza Yusuf oldu.37 yaşındaki Yusuf, tarihi bir sonuçla, İskoç Ulusal Partisi (SNP) genel başkanlığı seçiminden birincilikle çıktı.Pakistan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yusuf, şubat ayında genel başkanlık için adaylığını açıklamıştı.İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası başlayan liderlik yarışını Yusuf'un kazanmasının ardından İskoçya Parlamentosu'nda oylama yapıldı.Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf, parlamentoda yapılan oylamada 71 oyla mecliste çoğunluğu elde etti.Resmi konutta namaz kıldırdığı fotoğrafı paylaştıGörevi devralan Yusuf, başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününe ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.Ailesiyle birlikte namaz kıldığı ana ait fotoğrafa da yer veren Yusuf, Müslümanlar tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu.Yusuf, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an.Yusuf'un paylaşımına bazı hesaplardan eleştiriler de eksik olmadı. Kendisini cumhuriyetçi olarak tanımlayan bir hesap, "Benim tarzımdaki cumhuriyetçilik, dini siyasetin dışında tutuyor." ifadesini kullandı.İskoçya'nın Müslüman başbakanının ilk günü: Resmi konutta namaz kıldırdıLondra Belediye Başkanı da MüslümanBirleşik Krallık'ta Müslüman kimliğe sahip siyasetçilerin önemli görev ve pozisyonlarda gün geçtikçe daha fazla yer alması dikkat çekiyor.İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Han, Pakistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1970 yılında bu kentte dünyaya geldi.Üstlendiği görevlerKuzey Londra Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Han, dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown tarafından 2008 yılında Toplumlardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı, daha sonra Ulaşım Bakanlığı görevini yürüttü.Bir süre "Londra'dan Sorumlu Bakan" görevinde bulunan Han, 2016'daki Londra belediye başkanlığı seçimlerinde aday olmak için bu görevinden istifa etti.İkinci kez seçildiHan, 2016'daki seçimde Muhafazakar Parti'nin adayı Zac Goldsmith'i geride bırakarak Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu.52 yaşındaki Han, 2021'de, Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde, İşçi Partisi'nin adayı olarak, 1 milyon 206 bin 34 seçmenin oyuyla üst üste ikinci kez göreve getirildi. En yakın rakibi Muhafazakar Parti adayı Shaun Bailey ise 977 bin 601 oyda kaldı.Londra Belediye Başkanı'nın yetkileriLondra, 1998'de yapılan yerel referandumun ardından 2000'de yürürlüğe giren özel bir yasayla yönetiliyor.Bölgesel yönetim niteliğindeki Londra, belediye başkanının yetki ve sorumluluk alanı itibarıyla ülkedeki diğer belediyelerden ayrılıyor.Kentte ekonomik kalkınma, toplu taşıma, otoyollar, itfaiye servisleri, yapılaşma ve stratejik planlamanın yanı sıra güvenlik de belediye başkanının sorumluluğunda bulunuyor.Yaklaşık 45 bin personelin hizmet verdiği Metropolitan Polisi, belediye başkanına bağlı çalışıyor.