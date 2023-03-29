Fransız polisi göstericileri copladı! Görüntüler infiale sebep oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu oylamaya sunmadan onaylaması kenti karıştırdı.16 Mart'tan bu yana enerji, ulaşım, eğitim dahil neredeyse bütün sektörler, sendikaların çağrısıyla kitlesel grev ve protestolar başlattı. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte şiddetli gösteriler yaşandı. Fransız polisi, protestoları bastırmak için orantısız güç kullandı. Polislerin kaldırımdaki göstericilere copla sert müdahalede bulunduğu anlar yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emeklilik reformuna karşı ülke genelinde düzenlenen 10. kitlesel gösterilere ilişkin açıklama yaptı.Darmanin, gösterilerde görevlendirilen 13 bin polis ve jandarmaya teşekkür etti. Fransız Bakan, protestolarda yaralanan 175 güvenlik gücüyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. Darmanin, gösterilerde 201 kişinin gözaltına alındığını belirtti.