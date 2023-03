Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki! 'Biz yapıyoruz dersek yaparız!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş" dedi.