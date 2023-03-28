Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü! 'Filistin'e her türlü destek sürecek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini iletti.Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için teşekkür etti.CEZAYİR CUMHURBAŞKANI ABDÜLMECİD TEBBUN İLE DE GÖRÜŞTÜBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini de iletti.