Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T. ve İ.İ'nin evlerinde uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, 1025 uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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