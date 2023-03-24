İYİ Parti'de son dakika: Yavuz Ağıralioğlu sonrası parti barut fıçısı! Bir açıklama daha geldi

Kısa süre önce terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye tehlikeli tavizler vererek istediğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'de depreme yol açtı. Kılıçdaroğlu ismine en başından beri muhalif olan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın açıklamasında koltuk sevdası uğruna yapılan terör pazarlığını eleştiri yağmuruna tuttu. Bu açıklama sonrası İYİ Parti'deki kafa karışıklığı ve HDP'ye olan yakınlaşma ve dolaylı yoldan onay rahatsızlığın boyutunu büyüttü.Ağıralioğlu'nun partiden istifa etmeyi düşünmediği öğrenilirken, İYİ Parti'de disiplin kurulunun herhangi bir ihraç süreci başlatıp başlatmayacağı merakla beklenirken partide böyle bir sürecin işletilmeyeceğine ilişkin açıklamalar yapıldı. Ancak açıklamalar resmi değil.'Güçlendirilmiş parlamenter sistem yerine güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modeli sunuldu' diyen Ağıralioğlu, HDP ile terör örgütü arasındaki güçlü bağa işaret ederek, 'Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. PKK'ya bir kere katil diyemediniz. Sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük' ifadelerini kullanmıştı.Ağıralioğlu'nun eleştiri yağmuru sonrası İYİ Parti içindeki huzursuzluk yeni bir boyut kazandı. Parti içinde HDP'yi savunur pozisyona düşmekten büyük rahatsızlık duyulduğu ve bu durumun yüksek sesle gündeme getirildiği belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Kürtçe konuşulmasına ilişkin asılsız çıkışına, katıldığı bir programda tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 'Meclis'te hepimizin anlayabileceği dil Türkçedir, ortak dilimizdir. Kürtçeyi de çok az insanın anlaması gibi bir durum ortadayken, onun o şekilde konuşulmasını ben doğru bulmuyorum' demiş ve ittifaktaki çatlağı gözler önüne sermişti.Kaynayan kazan haline gelen ve duracağı yeri netleştirmekte sıkıntı çeken İYİ Parti'den peş peşe 'Kılıçdaroğlu'na isyan' istifalarının yaşanması bekleniyor.Ağıralioğlu açıklamalarında şunları söylemişti:Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. 50'yi 1 geçmek duygusu muhalefeti kirletecek dedik. Dediğimizi bulduk. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse 1 oyla iktidar belirlenecek olsa dedik, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa dedik, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İYİ Parti.Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.6 genel başkanın mutabakatını Kemal Bey teklif etti. CHP'nin yaşadığı bu 'kazanabiliriz' duygusuna 3 günde en büyük küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacağınızı göstermiş insanlarsınız. Siz daha iktidara gelmeden her şeye kör ve sağır oldunuz. İktidarı matematiğe çevirdiniz.