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SGK'dan genelge: EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın yasalaşmasıyla SGK'ya emeklilik başvuruları yapılıyor. SGK, yayımladığı yeni bir genelgeyle bazı kafa karıştıran sorulara örneklerle yanıt verdi. Hem SGK hem Bağ-Kur kapsamında çalışanların durumu, askerlik borçlanması, tarım işçileri gibi konularda merak edilenler yanıt buldu.

Ekleme: 23.03.2023 - 12:19 Güncelleme: 23.03.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
SGK'dan genelge: EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması sonrasında çok yasıda kişi emeklilik için başvuru yapmaya devam ediyor. Başvurularını bu ay içinde yapanlar ilk aylıklarını gelecek aydan itibaren alabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı son genelgeyle örnekler vererek merak edilenleri yanıtladı. SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalıanlar, askerlik borçlanması yapan memurler, tarim işçilerinin durumlarına ilişkin merak edilenlerin durumu netleşti.

SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR

Sigortalılık başlangıç tarihi 8 Haziran 1998 olan kadın sigortalının doğum tarihi 30 Temmuz 1980. Sigortalının 8 Haziran 1998-25 Haziran 1998 tarihleri arasında SSK'dan 47 gün; 1 Temmuz 2002- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Bağ-Kur kapsamında 7410 gün olmak üzere toplam 7457 prim ödeme gün sayısı bulunuyor.

Bu sigortalının 3 Mart 2023 tarihinden sonra talepte bulunması halinde yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olması ve son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla Bağ-Kur kapsamında hizmeti bulunması nedeniyle sigortalıya 20 tam yıl şartı ile aylık bağlanabilecek.

MEMURLAR İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

22 Ocak 2001 tarihinde çalışmaya başlayan bir memurun 12 Nisan 1996-12 Ekim 1997 tarihleri arasında 1 yıl 6 ay olan askerlik süresini borçlanması halinde borçlanılan bu süre toplam hizmet süresine eklenecek olup sigortalılık başlangıç tarihini değiştirmez.

Ancak borçlanılan bu süre 22 Ocak 2001 tarihinden borçlandığı (1 yıl 6 ay) süre kadar geriye doğru yazılarak görüntülenir. Bu durumda ilgili memur EYT'den yararlanamaz.

SSK'LI BAŞLAYIP MEMUR OLANLAR İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

25 Aralık 1999 tarihinde SSK'lı olarak çalışmaya başlayan ve sigortalılık başlangıç tarihinden önceki 1 yıl 6 ay askerlik süresini borçlanan biri 22 Haziran 2001 tarihinde memur olarak işe başlamıştır. Bu kişi askerlik borçlanması yapsa bile ilk sigorta tarihi öne çekilemeyeceği için EYT'den yararlanamayacak.

KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLAN ERKEK MEMURLAR

22 Haziran 1978 doğumlu ve 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 6 yıl hizmeti bulunması nedeniyle 56 yaşa tabi bir erkek memur, toplam 26 yıl çalışma yılı varken 30 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Bu kişiye 01 Nisan 2023 tarihinden itibaren aylık bağlanabilecek.

KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLAN KADIN MEMURLAR

23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 2 yıl 11 ay hizmeti bulunan bir kadın memur, toplam 22 yıl fiili hizmeti vardır. En az 20 hizmet yılını tamamlayan memura 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanacak.

TARIM İŞÇİLERİNİN DURUMU

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emeklilik hakkı kazanabilecek.

BAĞ-KUR'LULARIN DURUMU

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan Bağ-Kur'lulardan kadın sigortalılar 20 tam yılı (7 bin 200 prim günü), erkekler ise 25 yılı (9 bin prim günü) doldurmaları halinde EYT'den yararlanabilecek.
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