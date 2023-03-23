İstanbul'da 'alo polis' yalanı ile 500 bin liralık dolandırıcılık

Kurbanlara kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtarak yaklaşılan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi.Son olay İstanbul'da yaşandı.Kadıköy'de 88 yaşındaki Ö.P.'yi 20 Mart Pazartesi günü telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak, banka hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip, parayı kendi hesaplarına göndermelerini istedi.İnanıp 500 bin lira yolladıÖ.P. parayı çekmek için bankaya giderse dolandırıcılığın ortaya çıkabileceğini düşünen şüpheliler, evindeki bilgisayarı kullanmasını istedi. Telefondaki şüpheli, verdiği talimatlarla Ö.P.'nin banka hesabına girmesini ve 500 bin lirayı verilen İBAN numarasına göndermesini sağladı.Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler Mehmet M.(41), Koray Ç.(32)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerin çaldıkları parayı kripto hesaplarına aktardıkları belirlendi. Sanal ortamda izi sürülen paranın 200 bin lirası bloke edilerek geri alındı.Poliste işlemleri tamamlanan ve daha önce 3 suç kaydı bulunan Mehmet M. ile 6 suç kaydı bulunan Koray Ç. adliyeye sevk edildi.