ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve mondernizasyonunu engellemek için mücadele edeceğinin sözünü veren ve her fırsaatta Türkiye'ye yönelik alçak ithamlarda bulunan ABD'li senatör Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e Türkiye'yi şikayet etti.Menendez, Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin komşu ülkelerin havasahasını ve karasularını ihlal ettiğini iddia etti.Patriotların verilmemesi nedeniyle alınan S-400 meselesini diline dolayan Menendez Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünden de rahatsızlık duyduğunu belirten açıklamalarda bulundu.'UNESCO taahhütlerini ihlal ederek kim bir kiliseyi camiye çevirdi?' sözleri ile Ayasofya hazımsızlığını dile getirdi.ABD'li senatör yine Türkiye'yi hedef aldı: Blinken'e şikayet! Terörle mücadeleyi diline doladı...Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'ye olan desteklerini bir kez daha dile getiren Menedez, Irak ve Suriye'de yürütülen terör operasyonlarını hedef aldı. Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna itiraz etti.Türkiye hazımsızlığını bir kez daha kusan Menendez, bu şartlar altında Türkiye'nin F-16'ları almayı hak etmediğini' ileri sürdü.