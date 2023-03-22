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Yeni restore edilmişti: İstanbul'un 1600 yıllık surlarında mangalcıların izleri

Restore edilen tarihi kara surlarının Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde bulunan birçok bölümü, hafta sonu yapılan mangallar ve madde bağımlılarının yaktığı ateş nedeniyle siyaha büründü.

Ekleme: 22.03.2023 - 14:59 Güncelleme: 22.03.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Yeni restore edilmişti: İstanbul'un 1600 yıllık surlarında mangalcıların izleriİstanbul'un tarihi kara surları bir süredir restore ediliyor. Bu surların hali mangalcıların sorumsuzluğu nedeniyle içler acısı. Tarihi kara surlarının, Zübeyde Hanım büstünün de içerisinde yer aldığı Kennedy Caddesi'ndeki park ve yeşil alanlarda piknik yapmak için gelenler ile uyuşturucu madde kullananların mangal ve ateş yakarak surlara zarar verdi.

1600 yıllık tarih is karası
Çevresinde yakılmış atıkların da bulunduğu dikkat çeken 1600 yıllık surların, sahile paralel kısımlarında duman isleri oluştuğu dikkat çekti. Yoldan geçen bir sürücü ateş yakan kişileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, surların yakınına park edilen bir aracın yanındaki birkaç kişinin ateş yaktığı görülüyor.

"Mangalcılar, tinerciler zarar veriyor"
Çevre sakinlerinden Kemal Bingüler, "Burada mangal ya da ateş yaktıklarında insan sağlığına da zarar veriyorlar. Duman altında oturmak durumunda kalıyorsunuz tabii rahatsız oluyorsunuz. Surların dibinde genelde tinerciler ateş yakıyor, surları simsiyah yapıp zarar veriyorlar. İnsanlar bazen çöplerini de buralarda bırakıp gidiyor. Belediye ekiplerini görüyoruz, motosikletli ekipler burayı kontrol etmek için geliyor. Mümkün olduğunca gezip bu tip olaylarda ceza yazıyorlar ama kaçak yollarla hala mangal yakanlar, çevreyi kirletenler var. Burası bizim tarihi eserimiz, kaçak olarak ateş yakanları, çöp atanları bizler de elimizden geldiğince uyarıp, şikayet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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