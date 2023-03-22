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Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 22 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Rapora göre yurt genelinde yağışlı bir hava etkili olacağı tahmin edilirken yağışların sağanak şeklinde olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Mart 2023 yurtta hava durumu...

Ekleme: 22.03.2023 - 09:32 Güncelleme: 22.03.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

METEOROLOJİK UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN UYARI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölge genelinde 22 Mart Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların, perşembe günü yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, çarşamba gününden itibaren yağış alan yerlerde azalıp mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12 °C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
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