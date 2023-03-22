Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölge genelinde 22 Mart Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların, perşembe günü yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, çarşamba gününden itibaren yağış alan yerlerde azalıp mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 14°CParçalı çok bulutlu sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12 °CParçalı çok bulutlu sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı çok bulutlu sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 15°CParçalı çok bulutlu sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı çok bulutlu, sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°CParçalı çok bulutlu, sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 16°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CParçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİVAS °C, 12°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Erzurum çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurluKARS °C, 10°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, 19°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 19°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu