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Isparta’da, depremde ölenler için 400 fidan dikimi gerçekleştirildi

Isparta'da 6 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için 400 adet fidan dikimi yapıldı.

Ekleme: 22.03.2023 - 10:46 Güncelleme: 22.03.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Isparta’da, depremde ölenler için 400 fidan dikimi gerçekleştirildi
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, deprem şehitleri için fidan dikimi de yapılıyor.

Deprem şehitleri için orman oluşturuldu: 400 fidan dikildi
Isparta'nın Atabey ilçesi Ovacık mevkiindeki 6 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde 400 fidan toprakla buluşturularak, '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu.

Dua edilmesiyle başlayan törende Isparta Valisi Aydın Baruş Orman Haftası çerçevesinde 6 Şubat tarihli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anılarını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

'Bugün dikeceğimiz fidanlar 11 ilimizde kaybettiğimiz kardeşlerimizin anısını yaşatsın'
Vali Baruş şunları söyledi:

' 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilimizde 50 binin üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldular. Bu acı nesiller boyu milletimizin yüreğinde devam edecek. Sadece depremi yaşayanların kalplerinde değil, bütün Türkiye'nin kalbinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin anıları yaşamaya devam edecek. Onların acılarını görmek bizleri gerçekten üzüyor, yüreğimiz dağlanıyor. Ama kaybettiklerimizi bir taraftan hayırla yad ederken; geleceğe ilişkin umutlarımızı da çocuklarımız için, gençlerimiz için yeşertmek durumundayız. Bu nedenle Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde gerçekleştirilen bu fidan dikme etkinliğinde çocuklarımızı görmek, gençlerimizi görmek bizlere onur veriyor, bizleri mutlu ediyor. Bugün dikeceğimiz fidanlar 11 ilimizde kaybettiğimiz kardeşlerimizin anısını yaşatsın. Biz bu fidanlar her gördüğümüzde onların hatırasını yad edelim, hatırlayalım”

Öğrenciler ve depremzede aileler de törende bulundu
Etkinlikte 1 hektar alanda 400 sedir fidanı toprakla buluşturulup can suları verildi.

Törene Vali Aydın Baruş, Atabey Kaymakam Vekili Adem Çelik, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Isparta il ve Atabey ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve depremzede aileler katıldı.

Isparta’da, depremde ölenler için 400 fidan dikimi gerçekleştirildi

Isparta’da, depremde ölenler için 400 fidan dikimi gerçekleştirildi

Isparta’da, depremde ölenler için 400 fidan dikimi gerçekleştirildi

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