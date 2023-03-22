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Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak

Türk savunma sanayiinin lider şirketlerinden ASELSAN, su altı savunma sistemlerindeki tecrübesiyle Türk Deniz Kuvvetlerine su altından hedefine doğru sessizce ilerleyen "otonom su altı aracı" geliştirdi. Denizlerin yeni 'Avcı'sı, su altı harplerinde gemi, denizaltı, liman, kritik alanların güvenliğini sağlamaktan bomba imhaya kadar birçok görev üstlenecek.

Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak
Ekleme: 22.03.2023 - 14:37 Güncelleme: 22.03.2023 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak
Son dönemde askeri ve sivil ihtiyaçlar için insansız sistemler, robotlar ve otonom sistemlerin kullanımı yaygınlaşıyor. ASELSAN da geleceğin savaş sahasında yaygın şekilde kullanılacak, uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme ve uygulama yeteneklerine sahip platformlar üzerinde çalışıyor.

SU ALTI İNSANSIZ SİSTEMLER

Su altı akustik ve sonar sistemleri, torpido ve torpido karşı tedbir sistemleri gibi çözümlerle önemli birikime ulaşan ASELSAN, bu kabiliyetleri su altındaki insansız sistemlerle buluşturan çözümler oluşturuyor.

Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak

KRİTİK LİMANLARIN KORUNMASINDA KULLANILACAK

İnsansız su altı sistemlerinin savunma alanında çok farklı kullanım alanları bulunuyor. Geliştirilen çözümler, gemilerin ve denizaltıların savunmasında, kritik liman ve üst bölgelerinin korunmasında kullanılıyor. Kritik limanların açığına otonom su altı araçları gönderilerek yaklaşan düşman tehdidi tespit edilebiliyor.

PERSONELİ RİSKE ATMADAN SALDIRI

Bunun yanında hiçbir personeli riske atmadan su altı otonom araçlarla saldırı da gerçekleştirilebiliyor. İçerisine patlayıcı ya da mühimmat konulan araçlarla düşman unsurlar etkisiz hale getirilebiliyor.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK

Bu araçlardan su altı arama-kurtarma çalışmalarında da yararlanılabiliyor. Denize düşen bir hava aracının tespit edilmesinde su altı otonom araçlar katkı sağlıyor.

BOMBA İMHA VE FİLO ESKORTU ALANLARINDA KULLANILACAK

Söz konusu araçlar mayın tanı, teşhis ve imhası ile filo eskortu gibi alanlarda kullanılıyor.

SU ALTI GÖZETLEME

ASELSAN'ın gündeminde hem savunma hem saldırı amaçlı olarak kullanabilecek, su altı gözetleme yapacak çözümler bulunuyor.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Şirket, bu ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlayacak bir otonom su üstü aracı tasarımına imza attı.

ASELSAN, bu alanda ortaya koyacağı ürünlerle, başta Türk Deniz Kuvvetleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin deniz unsurlarına taktik alanda önemli yetenekler kazandırmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki dönemde Türk Deniz Kuvvetlerine yerli imkanlarla geliştirilen otonom su üstü ve su altı deniz araçları kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak

Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak


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