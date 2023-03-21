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34 suç kaydı olan uyuşturucu taciri evine düzenlenen baskınla yakalandı

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçlarından 34 suç kaydı bulunan 42 yaşındaki adam evine düzenlenen baskınla yakalanması üzerine , tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 21.03.2023 - 17:04 Güncelleme: 21.03.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
34 suç kaydı olan uyuşturucu taciri evine düzenlenen baskınla yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 34 ayrı suç kaydı bulunan ve ‘Uyuşturucu imalatı ile ticareti yapmak' suçlarından aranan 42 yaşındaki C.A. hakkında operasyon başlattı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükkumla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, C.A.'nın Kumla Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Suç unsurları yakalandı
Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çeşitli gramajlarda satışa hazır halde metamfetamin, kubar esrar, aparatlar, hassas terazi, av tüfeği, 4 cep telefonu ve 12 bin 190 TL para ele geçirildi.

Tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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