Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 Genel Seçimleri öncesi ittifaklar hakkındaki kararını açıkladı.Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Sizi 21. asrın Erbakanları olarak selamlıyorum. Sizleri sadıklar, kardelenler ve bu hak davanın delileri olarak selamlıyorum.Erbakan hocamız 1960 yılında bu kutlu davayı başlattı. Allah ondan razı olsun.Yeniden Refah Partimiz kısa zamanda büyük bir yol almıştır.Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partisi yapıcı muhalefet anlayışıyla, Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla çok kısa sürede milletimizin teveccühüne mashar olmuştur.Aynı heyecanla bugün de yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Bu yürüyüşte Partimiz kısa zamanda büyük mesafe almıştır. kamuoyu bunun bilincindedir. En güçlü teşkilatların kurulması. En son 6 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirdiğimiz kongremiz 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre olarak geçti. Çok ciddi bir siyasi aktör olarak ciddi siyasi güç olarak girdiğimizin açık göstergesidir. Erbakan hocamız vefat ettiği zaman film bitti zannetmeyin demiştik, film yeni başlıyor.Milletimiz Yeniden Refah Partisi'ni özlemektedir, istemektedir. Türkiye ile ilgili somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 gün icraatlerimiz kitabımız hazır. Milletimizin yüzünü yine refah ile güldüreceğiz.Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır.Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah.14 Mayıs Pazar günü olan seçime herhangi bir ittifak olmadan müstakil olarak girme kararı aldık. Tüm seçim bölgelerinde tek başımıza gireceğiz.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak başvurumu gerçekleştireceğim.