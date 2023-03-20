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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme saat 20.00'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek'i kabul etti
Ekleme: 20.03.2023 - 20:48 Güncelleme: 20.03.2023 - 22:45 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek'i kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i parti davet etti.

Şimşek, saat 20.00'de AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek'i kabul etti

'Aktif siyaseti düşünmüyor'

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kendisi çok değerli arkadaşımız, geçmişte hükümetlerimizde görev yaptık. Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir arkadaşımız. Sizler şunu merak ediyorsunuz; aday olacak mı diye. Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. Sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkıyı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti.' dedi.

'Arzu ederse partimizin bütün mekanizmaları açıktır'

Şimşek'in 'Ben Cumhurbaşkanımızın parti, hükümet, ekonomi politikalarına destek vermeye, birikimimi yansıtmaya, destek vermeye hazırım' dediğini aktaran Çelik, 'Kendisi çok değerli, sürekli görüştüğümüz arkadaşımız. Seçim zamanı olunca olağanüstü hava yaratılıyor. Kendisi aktif siyaseti arzu ederse partimizin bütün mekanizmaları açıktır.' ifadelerini kullandı.
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