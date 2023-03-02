Twitter kurucusundan yeni sosyal ağ: Bluesky yayınlandı

SpaceX uzay şirketinin kurucusu Elon Musk, Twitter'ı 44 milyon dolara satın almasının ardından, planladığı değişiklerle gündem oldu.Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Jack Dorsey, yeni 'merkeziyetsiz' sosyal medya platformu üzerinde çalışmalar başlattığını açıklamıştı.Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'in “merkezsiz sosyal ağ” olarak tanımladığı Bluesky, App Store'da yayınlandı. Ancak sosyal ağa giriş için hâlâ bir davetiye almak gerekiyor. Twitter'a rakip olması beklenen Bluesky'ın internet sitesinde hâlâ sosyal ağ hakkında detaylı bilgiler yok.Ancak ekran görüntülerine baktığımızda, uygulamanın Twitter'ın sadeleştirilmiş bir versiyonu olduğunu görüyoruz Jack Dorsey, ilk olarak 2019 yılında attığı bir tweet'te, merkeziyetsiz bir sosyal medya oluşturacağının sinyallerini vermişti.