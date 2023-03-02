Bunun adı vicdansızlık! CHP’li Belediye felaketi ranta çevirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından, yurdun her köşesinde vatandaşlar, oturdukları binaların sağlamlığını araştırmaya başladı.Bursa'nın nüfusu en kalabalık ilçelerinden biri olan Nilüfer'de yaşayan vatandaşlar da soluğu belediyede aldı ve binalarının inşaat aşamasındaki evraklarını talep etti.Evrakları bir CD'ye yükleyerek vatandaşlara veren CHP'li belediye ise karşılığında 5 Bin 400 TL ücret istedi. Talep eden rakam karşısında şaşkına dönen bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.Sosyal medya hesaplarından bakanları etiketleyen vatandaşlar, yaşanan skandalı paylaştı.Vatandaşların feryatlarına sessiz kalmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 'Boş boş konuşacağına, şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et' şeklindeki paylaşımıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.CHP'li Nilüfer Belediyesi deprem felaketini fırsata çevirirken, yine Bursa'da nüfusu en kalabalık ilçelerinden biri olan AK Partili Osmangazi Belediyesinde ise tam tersi bir durum yaşanıyor.Binalarının yapım aşamasındaki evraklarını talep eden vatandaşlara kolaylık sağlayan Osmangazi Belediyesi, flaş belleğe kaydedip veriyor. Bu hizmetinin karşılığında ise sadece flaş bellek ücreti olan 150 TL alıyor.