Bunun adı vicdansızlık! CHP’li Belediye felaketi ranta çevirdi
Deprem felaketinin ardından oturdukları evlerin sağlamlığını merak eden vatandaşlar, binalarının sağlamlığını öğrenme derdine düştü. Bu durumu fırsata çeviren Bursa’nın, CHP’li Nilüfer Belediyesi, binalarının yapım evraklarını talep eden vatandaşlardan 5 bin 400 TL para almaya başladı. AK Partili Osmangazi Belediyesi ise aynı evrakları, yüklediği flaş bellek bedelini alarak, sadece 150 TL’ye veriyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından, yurdun her köşesinde vatandaşlar, oturdukları binaların sağlamlığını araştırmaya başladı.
Bursa'nın nüfusu en kalabalık ilçelerinden biri olan Nilüfer'de yaşayan vatandaşlar da soluğu belediyede aldı ve binalarının inşaat aşamasındaki evraklarını talep etti.
Evrakları bir CD'ye yükleyerek vatandaşlara veren CHP'li belediye ise karşılığında 5 Bin 400 TL ücret istedi. Talep eden rakam karşısında şaşkına dönen bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
BAKAN'DAN SERT TEPKİ
Sosyal medya hesaplarından bakanları etiketleyen vatandaşlar, yaşanan skandalı paylaştı.
Vatandaşların feryatlarına sessiz kalmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 'Boş boş konuşacağına, şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et' şeklindeki paylaşımıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ AYNI HİZMETİ 150 TL'YE VERİYOR
CHP'li Nilüfer Belediyesi deprem felaketini fırsata çevirirken, yine Bursa'da nüfusu en kalabalık ilçelerinden biri olan AK Partili Osmangazi Belediyesinde ise tam tersi bir durum yaşanıyor.
Binalarının yapım aşamasındaki evraklarını talep eden vatandaşlara kolaylık sağlayan Osmangazi Belediyesi, flaş belleğe kaydedip veriyor. Bu hizmetinin karşılığında ise sadece flaş bellek ücreti olan 150 TL alıyor.
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