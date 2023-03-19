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Van'da terör örgütü PKK operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Van'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekleme: 19.03.2023 - 15:03 Güncelleme: 19.03.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Van'da terör örgütü PKK operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Van'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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