Van'da terör örgütü PKK operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Van'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.