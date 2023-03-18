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Depremden beri aranıyordu: Cansız bedeni enkaz altında kalan otomobilin içinde bulundu

6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları hızla sarılırken acı bir olay da gün yüzüne çıktı. Adıyaman'da deprem sonrası kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç isimli şahsın enkaz altında kalan otomobilinin içerisinde cansız bedeni bulundu. Bilgiç'in deprem sırasında önünden geçtiği binanın yıkılmasıyla otomobili ile enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ekleme: 18.03.2023 - 11:00 Güncelleme: 18.03.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, 6 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç (43), enkaz altında kalan otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.

Adıyaman'da çay ocağı işleten Niyazi Bilgiç, 6 Şubat'ta sabaha karşı iş yerine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yola çıktı. O günden bu yana kendisine ulaşılamayan Bilgiç'in aranmasına devam edilirken, bugün Müftülük Caddesi üzerinde depremlerde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında tekerlek fark edenler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine enkaza gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla enkaz altındaki otomobili çıkardı. Otomobilde yapılan incelemede günlerdir kayıp olarak aranan Bilgiç'in cansız bedenine ulaşıldı. Deprem sırasında önünden geçtiği binanın yıkılmasıyla otomobili ile enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin edilen Bilgiç'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Depremden beri aranıyordu: Cansız bedeni enkaz altında kalan otomobilin içinde bulundu

Depremden beri aranıyordu: Cansız bedeni enkaz altında kalan otomobilin içinde bulundu


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