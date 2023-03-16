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Beyaz Gazete
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Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!

PKK elebaşlarının günlerdir methiyeler düzdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklenmesi çağrısı yaptığı 6'lı koalisyon ve adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin davetine tam da milletin Çanakkale şehitlerini andığı 18 Mart tarihinde karşılık vereceğini duyurmuştu. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile görüşmenin bu tarihe alınması kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'den çark sinyali geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te gelen soru üzerine HDP ile görüşme tarihinin yarına (17 Mart) çekilmeye çalışıldığını söyledi. HDP ise ziyareti ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!
Ekleme: 16.03.2023 - 22:13 Güncelleme: 16.03.2023 - 22:30 / Editör: Ozge Selin
Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!
Masaya zorla döndürdüğü Meral Akşener'in de sesini kısan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken bir yandan da HDP'yi masa denklemine eklemlemek için hızlı hareket ediyor. Öyle ki planları zamanında yetiştirebilmek için 18 Mart gibi Türkiye için çok önemli bir sembolü dahi PKK'nın uzantısı HDP ile görüşmek için engel saymadı.

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!

MİLLET ŞEHİTLERİNİ ANARKEN KILIÇDAROĞLU HDP'DE OLACAKTI

Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'da HDP'ye gerçekleştireceği ziyaret ileri bir tarihe ertelendi. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!

PKK ÖVDÜ, HDP ÇAĞIRDI, O DA GİDİYOR

PKK elebaşlarının sık sık övdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklediklerini belirttikleri Kılıçdaroğlu'nun HDP tarafından çağırılması sonrasında bu ziyaretin 18 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyordu.

HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, 'Ziyarete bekliyoruz' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, 'HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim' demişti.

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!

MASAYA OTURMAYA MECBUR KALDI

Seçimleri kazanabilmek için PKK'nın meclis şubesi HDP ile masaya oturmayı zorunluluk olarak gören Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen adımı atmaya hazırlanıyor.

CHP'DEN 18 MART ÇARKI! TEPKİLER SONRASI ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'YOĞUNLUK' BAHANESİ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile 18 Mart'ta yapmayı planladığı görüşme büyük tepki çekmişti. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile görüşmenin bu tarihe alınması kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'den çark sinyali geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te gelen soru üzerine HDP ile görüşme tarihinin yarına (17 Mart) çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!

ZİYARETİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

CHP'nin 18 Mart çarkına HDP'den yanıt geldi. HDP, cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini ileri bir tarihe erteledi.

Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!

NELER İSTENECEK? NE TAVİZLER VERİLECEK?

2021 yılında yayımladığı 'Tutum Belgesi' ile yerel özerklikten farklı etnik kimliğe kadar pek çok skandal hedefi duyuran HDP'nin ise Kılıçdaroğlu'ndan neler talep edeceği merakla bekleniyor.

Kısa süre önce olası HDP görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'Elbette ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca var?' diyerek kendini savunmuştu.

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