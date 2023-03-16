Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!

Masaya zorla döndürdüğü Meral Akşener'in de sesini kısan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken bir yandan da HDP'yi masa denklemine eklemlemek için hızlı hareket ediyor. Öyle ki planları zamanında yetiştirebilmek için 18 Mart gibi Türkiye için çok önemli bir sembolü dahi PKK'nın uzantısı HDP ile görüşmek için engel saymadı.MİLLET ŞEHİTLERİNİ ANARKEN KILIÇDAROĞLU HDP'DE OLACAKTIKılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'da HDP'ye gerçekleştireceği ziyaret ileri bir tarihe ertelendi. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.PKK ÖVDÜ, HDP ÇAĞIRDI, O DA GİDİYORPKK elebaşlarının sık sık övdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklediklerini belirttikleri Kılıçdaroğlu'nun HDP tarafından çağırılması sonrasında bu ziyaretin 18 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyordu.HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, 'Ziyarete bekliyoruz' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, 'HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim' demişti.MASAYA OTURMAYA MECBUR KALDISeçimleri kazanabilmek için PKK'nın meclis şubesi HDP ile masaya oturmayı zorunluluk olarak gören Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen adımı atmaya hazırlanıyor.CHP'DEN 18 MART ÇARKI! TEPKİLER SONRASI ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'YOĞUNLUK' BAHANESİ!CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile 18 Mart'ta yapmayı planladığı görüşme büyük tepki çekmişti. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile görüşmenin bu tarihe alınması kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'den çark sinyali geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te gelen soru üzerine HDP ile görüşme tarihinin yarına (17 Mart) çekilmeye çalışıldığını söyledi.ZİYARETİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİCHP'nin 18 Mart çarkına HDP'den yanıt geldi. HDP, cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini ileri bir tarihe erteledi.NELER İSTENECEK? NE TAVİZLER VERİLECEK?2021 yılında yayımladığı 'Tutum Belgesi' ile yerel özerklikten farklı etnik kimliğe kadar pek çok skandal hedefi duyuran HDP'nin ise Kılıçdaroğlu'ndan neler talep edeceği merakla bekleniyor.Kısa süre önce olası HDP görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'Elbette ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca var?' diyerek kendini savunmuştu.