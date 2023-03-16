Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

EUCOM'dan yapılan açıklamada, “İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu” denildi.Görüntüde, Rus uçağının İHA'ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü.Daha sonra İHA'nın kamera kaydı kesildi.