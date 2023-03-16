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Fransa’da kriz yaratan Macron’dan yeni tehdit! Kabul edilmezse harekete geçecek

Fransa’da Ocak ayından bu yana gündemde olan ve büyük protesto gösterilerine neden olan tartışmalı emeklilik reformunun ülkede yarattığı kriz devam ediyor. Bugün Senato'da kabul edilen, hemen ardındansa Ulusal Meclis’e sunulacak olan tasarının reddedilmesi ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un B planını devreye sokacağı iddia edildi.

Fransa’da kriz yaratan Macron’dan yeni tehdit! Kabul edilmezse harekete geçecek
Ekleme: 16.03.2023 - 14:19 Güncelleme: 16.03.2023 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Fransa’da kriz yaratan Macron’dan yeni tehdit! Kabul edilmezse harekete geçecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, tartışmalı emeklilik reformu kabul edilmezse Ulusal Meclisi feshedeceği iddia edildi. Fransız basınındaki haberlere göre, Macron, dün gece Elysee Sarayı'nda Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesini topladı, bu sabah da iktidar çoğunluğunun temsilcileriyle bir araya geldi.

ULUSAL MECLİSİ FESHEDEBİLİR

Macron, iktidar kanadından reformun geçmesi için kararlı duruş sergilemelerini istedi. Elysee Sarayı kaynakları da Macron'un 'emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören reforma ilişkin tasarı' parlamentodan geçmediği takdirde Ulusal Meclisi feshetme kararı alacağını belirtti.

Öte yandan Macron'un, hükümetin anayasada yer alan imtiyaza dayanarak tasarıyı oylamadan meclisten geçirme seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor. Böylesi bir durumda oylamadan saf dışı bırakılan muhalefet kanadının ise hükümeti düşürmek için gensoru sunması ihtimali bulunuyor.

Dün Karma Komisyondan geçen reforma ilişkin yasa tasarısı, Senato'da kabul edildi. Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının nihai metni ikinci kez Senato'da görüşüldü. Emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Senato'da, 114'e karşı 193 oyla kabul edildi. 38 Senatör çekimser kaldı. Tasarı yerel saat ile 15.00'te Parlamento'nun diğer kanadı Ulusal Meclis'te görüşülecek.

Fransa’da kriz yaratan Macron’dan yeni tehdit! Kabul edilmezse harekete geçecek

43 YIL PRİM ÖDEME ŞARTI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti. Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, 'emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören' en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti. Karma Komisyonda dün görüşülen ve kabul edilen reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek. Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini destek vermeleri için ikna etmeye çalışıyor.

Fransa’da kriz yaratan Macron’dan yeni tehdit! Kabul edilmezse harekete geçecek
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