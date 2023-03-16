ABD'deki kriz endişesi Avrupa'ya sıçradı! Domino taşları düşmeye mi başladı? Şimdi de Credit Suisse...

Credit Suisse hisselerinde yaşanan tarihi değer kaybı küresel piyasaların gündemine oturdu. Birçok aktör krizde farklı boyutlara dikkat çekti.1856 yılında kurulan İsviçreli bankacılık devi Credit Suisse geçen hafta açıklaması gereken 2022 mali ve operasyonel sonuçlarını dün yayınladı. Banka, raporunda şubat ayında açıkladığı finansal sonuçları teyid ederek 2022 yılında 7.3 milyar İsviçre Frangı (8 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı. Bu, bankanın 2008 krizinden bu yana açıkladığı en büyük zarar oldu.Bu açıklama üzerine zaten yoğun satış baskısı altında olan Credit Suisse hisseleri yeni bir satış dalgasına maruz kaldı. Hisseler öğle saatlerinde günlük yüzde 29 değer kaybederek 1.59 İsviçre Frangına kadar geriledi. Bu hisseler için şu ana kadarki tarihi dip oldu.Düşüşte ABD'de Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasının ardından bankacılık sistemine yönelik artan genel kuşkuların da katkısı oldu. ABD'de Fed ve Hazine Bakanlığı banka müşterilerinin mevduatlarının tamamını koruyacağını açıklayarak ülkedeki krizi bastırmış görünse de Avrupa'da Credit Suisse kökenli panik tam gaz devam ediyor.JPMorgan Asset Management CEO'su Bob Michele, Credit Suisse Bank'in sorunları 'buzdağının görünen yüzü' olarak değerlendirdi. Fed'in faiz artırım döngüsünün gecikmeli etkileri olduğuna ve bunun küresel ekonomi için daha geniş çaplı problemler yaratabileceğine işaret eden Michele, 'Daha fazla sıkıntı olacak' diye konuştu.Federated Hermes Kıdemli Hisse Stratejisti Linda Duessel da banka hisselerinde biraz daha baskı beklediğini belirtti.Bloomberg Opinion yazarı Paul Davies ise Credit Suisse Bank'in bilanço temellerinin sağlam olduğunu ve bu 'kasırgayı' finansal tabloya zarar vermeden atlatıp atlatamayacağının çok önemli olduğunu belirtti.'Kriz kahini' olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, Credit Suisse Bank'in 'batamayacak kadar büyük ancak kurtarılamayacak kadar da büyük' olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Roubini, 'Düzenleyici kurumların bir kurtarma planı oluşturacak kaynaklara sahip olup olmadığı belirsiz' dedi.Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers da 22 Mart'ta Fed'den artık 50 baz puanlık bir artış beklemediğini, ancak 25 baz puanlık bir artışın da masadan kalkması halinde piyasaların krizin boyutu konusunda endişe duyacağını belirtti.BlackRock CEO'su Larry Fink on yılı aşkın bir süre boyunca kolay para ve düşük faiz oranları sırasında mali sistemde oluşan çatlaklardan yüksek sesle endişe duyarak, bankacılık krizinin Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının ötesine geçebileceğini söyledi.Dünyanın en büyük fon yönetim şirketinin CEO'su olan Fink Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, 'Domino taşları düşmeye mi başladı? Hasarın ne kadar yaygın olduğunu bilmek için henüz çok erken' ifadelerini kullandı.