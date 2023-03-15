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Zincir marketlere fahiş fiyat takibi! Resmi Gazete'de yayımlandı ceza katlandı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre fahiş fiyat uygulamasını bir yıl içerisinde tekrar eden zincir marketlere önceki cezanın iki katı para cezası verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre cezalar 2 milyon TL'ye kadar çıkabilecek..

Zincir marketlere fahiş fiyat takibi! Resmi Gazete'de yayımlandı ceza katlandı
Ekleme: 15.03.2023 - 13:36 Güncelleme: 15.03.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Zincir marketlere fahiş fiyat takibi! Resmi Gazete'de yayımlandı ceza katlandı
Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun çalışma esaslarına dair Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu değerlendirmesi sonucu belirlenen fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarının bir yıl içinde tekrarı halinde bir önceki cezanın iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe eklenen bir fıkrayla, idari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alındı. Yönetmelikle yapılan diğer bir düzenlemeyle, idari para ceza tutarının belirlenmesi sürecinde 'fiil' olarak belirtilen hareketler 'kabahat' olarak değiştirildi.

Yeni madde metnine göre, idari para cezalarının uygulanmasında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak.

CEZALAR 2 MİLYON TL'YE KADAR UZANABİLİR
Düzenlemeyle ayrıca, Kurulun yapacağı değerlendirme sonucu verilecek idari para cezasına dayanak teşkil eden perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanuna yapılan atıfta değişiklik yapıldı.

Bu düzenlemeye göre, belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilecek idari para cezasının belirlenmesinde perakende ticaretin düzenlemesi hakkında kanunun 18. maddesinin (ı) fıkrası yerine (k) fıkrası esas alınacak.

Söz konusu fıkra uyarınca, fahiş fiyat uygulamalarında her bir aykırılık için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar; stokçuluk, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde ise her bir aykırılık için 100 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor.


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