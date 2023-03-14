Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, 2023 yılını şirketin ‘verimlilik yılı' olarak ilan etmişti. Teknoloji üreticisi, 11 binden fazla kişiyi işten çıkardı ve bazı projeleri askıya aldı. Tüm bunlar Meta'nın maliyeti azaltma politikası olarak yorumlandı. Şimdi ise Meta, büyük bir hevesle başlattığı bir başka girişime daha son verdi.Meta'nın Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stephane Kasriel, Twitter'daki açıklamasında, 'Influencerları, insanları ve işletmeleri desteklemenin başka yollarına odaklanmak için dijital koleksiyonları (NFT'ler) şimdilik azaltıyoruz' dedi.Kasriel, şirketin NFT özelliği yerine Reels videoları için para kazanma fırsatlarına ve ‘Meta genelinde mesajlaşma ödemelerine' odaklanacağını sözlerine ekledi.Yeni karar, Meta CEO'su Zuckerberg'in SXSW sahnesine çıkıp NFT desteği üzerinde çalıştığını duyurmasından neredeyse tam bir yıl sonra geldi. Kasım 2022'de şirket, kullanıcıların NFT koleksiyonlarını doğrudan uygulamada basmasına ve satmasına imkan tanıyacaklarını duyurmuştu.Meta'nın NFT planlarını neden rafa kaldırdığı konusu ise belirsiz. Kasriel, Zuckerberg'in şirketin metaverse planlarında rol oynayabileceğini öne sürdüğü NFT özelliğini neden durdurduğunu açıklamadı.