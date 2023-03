ABD çalkalanıyor! Kriz çanları çalıyor | Wall Street teyakkuza geçti: Bankalar peş peşe iflas etti

ABD'de krizler serisi kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Bank ile başladı. Bu krizi ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alan Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası takip etti. SVB'nin ardından bu hafta da Signature Bank iflas etti. Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.Silikon Vadisi Bankası'nın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.ABD'de iki finans kurumunun yaşadığı problemler, Wall Street'te ve kripto varlık piyasalarında endişe yarattı.İlk olarak kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Capital çarşamba günü operasyonlarını sonlandırmayı ve bankasını tasfiye etmeyi planladığını açıklamıştı. Şirket bünyesindeki tüm mevduatları tam olarak geri ödemeyi planladığını da bildirmişti.ABD'nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen Silvergate'in elinde 14 milyar dolara ulaşan bir mevduat bulunuyordu. Ancak Fed'in agresif faiz artışlarının yanı sıra FTX'in kasım ayında yaşadığı çöküş bankada önemli bir hasara neden oldu.Son olarak Silicon Valley Bank'in (SVB) geleceğe dönük hedeflerini aşağı çekmesi, 2,3 milyar dolarlık sermaye artışı açıklaması ve tahvil portföyünde 1,8 milyar dolar ile devasa bir zarar açıklaması ABD banka hisselerinde şok etkisi yarattı.Tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatan ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurmasının ardından hisselerinde sert düşüş (yüzde 60) yaşanan Silikon Vadisi Bankası geçtiğimiz hafta iflas etti.ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı (FDIC) tarafından sigortalı mevduatları korumak için bankaya kayyum atandı.ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kurumun sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankası'nı kurduğu ve Silikon Vadisi Bankası'nın tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi.Silikon Vadisi Bankası'nın bu yıl iflasa uğrayan ilk ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortalı kurum olduğu kaydedildi.SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.1983'te kurulan Silikon Vadisi Bankası, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlık ve genellikle startuplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda startupların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.Moody's, Silikon Vadisi Bankası Financial Group ile Silikon Vadisi Bankası'nın kredi notunun düşürüldüğünü, bunun ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun, bankaya kayyum atamasından sonra geldiğine işaret edildi.Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasasında kayıpların sürmesiyle işlemler askıya alındı.Silicon Valley Bank'ın iflas etmesinin ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etti. İki bankanın batışı arasında sadece 2 gün bulunuyor.New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu. Signature Bank'ın, 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu kaydedilen açıklamada, bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.Açıklamada, DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu vurgulandı.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, SVB ve Signature Bank'a ilişkin ortak açıklama yaptı.Halkın bankacılık sistemine olan güvenini güçlendirerek ABD ekonomisini korumaya yönelik kararlı adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, 'Bu adım, ABD bankacılık sisteminin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde mevduatları koruma ve hanehalkları ile işletmelerin krediye erişimini sağlama yönündeki hayati rollerini yerine getirmeye devam etmesini sağlayacak' değerlendirmesinde bulunulduABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2008'den bu yana ABD'de en büyük banka iflası olarak değerlendirilen SVB'yi kurtarmayacaklarını ancak mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve krizin sağlam bankalara sıçramaması için çalıştıklarını açıkladı.Amerikan bankacılık sisteminin güvenli ve iyi sermayelendirilmiş olduğunu belirten Yellen, yaşanan durumu ele almak için uygun politikaları tasarlamak üzere tüm hafta sonu bankacılık düzenleyicileriyle çalıştığını aktardı.Yellen, bir bankada yaşanan sıkıntıların sağlam olan diğer bankalara yayılmamasından emin olmak istediklerini kaydetti.Durumun sektörü korumak için banka kurtarma paketlerine yol açan yaklaşık 15 yıl önceki finansal krizden çok farklı olduğunu vurgulayan Yellen, 'Bunu (Kurtarma paketi) bir daha yapmayacağız. Ancak mevduat sahipleri konusunda endişeliyiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık' ifadesini kullandı.ABD'de bir hafta içinde üç bankanın çökmesinin ardından 22 Mart'ta faiz kararını açıklayacak olan ve bu toplantıda, verilere bağlı olarak, faiz artış boyutunu 25 baz puandan 50 baz puana çıkarma ihtimali olan Fed'in işi de zorlaştı.SVB'nin çöküşü, Fed'in sıkı para politikasının maliyetinin bir örneği oldu. Banka uzun vadeli tahvillere ciddi ölçüde yatırım yapmıştı ancak bu tahvillerin değeri faizlerin yükselişi ile eridi.Bu süre zarfında Fed faiz artırdıkça bankanın borçlanma maliyetleri de yükseldi.Goldman Sachs artık bu ay için Fed'den faiz artışı beklemediğini duyurdu. Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler, yayımladıkları notta, bankacılık sisteminde yaşanan stres nedeniyle gelecek aylara dair belirsizlikler bulunduğuna işaret etti.ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini belirtti.ABD'de on yılın en büyük banka iflası olan SVB'nin çöküşü sonrası birçok orta ve küçük çaplı banka için oluşan endişeler nedeniyle FDIC ve Fed sorun yaşayan bankalara daha fazla mevduat desteğine imkân sağlayacak bir fon yaratmak üzerinde çalıştıkları belirtiliyor.Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) ve Fed, düzenleyicilerin Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasının ardından sorun yaşayan bankalarda daha fazla mevduat desteğine olanak sağlayacak bir fon yaratmayı değerlendiriyor. Öte yandan Fed'den yapılan bir diğer açıklamada, uygun mevduat kurumlarına sağlanacak ek finansmanın bankacılık sisteminin mevduatları koruma kapasitesini güçlendireceği ve ekonomiye sürekli para ile kredi sağlanmasına imkan vereceği aktarıldı. Açıklamada, 'Fed, ortaya çıkabilecek herhangi bir likidite baskısını ele almaya hazır' denildi.Mevduat kurumlarına bir yıla kadar kredi sağlayacak ek finansman için Banka Vadeli Finansman Programı'nın (BTFP) oluşturulacağı bildirilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının programa Borsa İstikrar Fonu'ndan 25 milyar dolara kadara kadar kaynak sağlayacağı belirtildi.Açıklamada, Yellen'ın FDIC'nin SVB ve Signature Bank kararlarını hem sigortalı hem de sigortasız tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlamasını sağlayacak eylemleri onaylamasının finansal sistemdeki stresi azaltacağı, finansal istikrarı destekleyeceği ve işletmeler, hanehalkı, vergi mükellefleri ve genel olarak ekonomi üzerindeki etkileri en aza indireceği vurgulandı etti.ABD tarihinin ikinci büyük banka batığının etkisi giderek büyüyor. Kripto paralardan, havacılık sektörüne kadar birçok teknoloji girişimi paralarını bankada tuttuğu için ağır darbe aldı. Kriz, İsrail sahillerine kadar uzanmış durumda. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflasının teknoloji endüstrisinde derin bir kriz yarattığı konusunda uyarıda bulundu. Netanyahu, 'Yüksek teknoloji dünyasında büyük bir krize yol açan Amerikan yatırım bankası Silicon Valley Bank'ın çöküşünü yakından izliyorum' dedi. Netanyahu, üst düzey İsrailli teknoloji liderleri ile temas halinde olduğunu söyledi.Netanyahu 'Gerekirse, İsrailli yüksek teknoloji şirketlerinin ve çalışanlarının sorumluluğu dışında, faaliyet merkezi İsrail'de olan İsrailli şirketlere, yaşanan kriz nedeniyle nakit akışı sorununu atlatmaları için yardımcı olmak için adımlar atacağız' şeklinde konuştu.