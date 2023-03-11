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Mardin'de tırın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı: 4 yaralı

Nusaybin ilçesinde, tırın sıkıştırdığı otomobil köprü bariyerine çarptı. Motor kısmından ok gibi saplanan bariyer arka koltuk kapısından çıkarken, kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 11.03.2023 - 19:38 Güncelleme: 11.03.2023 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
Mardin'de tırın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı: 4 yaralıMardin'de Nusaybin’e bağlı Durakbaşı köyü mevkisindeki, uluslararası İpekyolu sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, aynı yönde seyir halindeki otomobili sıkıştırdı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki köprü bariyerine çarptı.

4 kişi yaralandı

Bariyerin otomobilin motor kısmından girip arka kapısından çıktığı otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araba çekici yardımıyla kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de tırın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı: 4 yaralı
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