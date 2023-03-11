Mardin'de tırın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı: 4 yaralı
Nusaybin ilçesinde, tırın sıkıştırdığı otomobil köprü bariyerine çarptı. Motor kısmından ok gibi saplanan bariyer arka koltuk kapısından çıkarken, kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Mardin'de Nusaybin’e bağlı Durakbaşı köyü mevkisindeki, uluslararası İpekyolu sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, aynı yönde seyir halindeki otomobili sıkıştırdı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki köprü bariyerine çarptı.
4 kişi yaralandı
Bariyerin otomobilin motor kısmından girip arka kapısından çıktığı otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araba çekici yardımıyla kaldırıldı
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki köprü bariyerine çarptı.
4 kişi yaralandı
Bariyerin otomobilin motor kısmından girip arka kapısından çıktığı otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araba çekici yardımıyla kaldırıldı
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI