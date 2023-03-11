Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde: Kaybedecek vaktimiz yok!

Türkiye'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, dün itibarıyla resmiyet kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda 14 Mayıs'a işaret etmesinin ardından dün gerçekleşen törende resmi kararı imzaladı.Başkan Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde 'Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır' hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı.Başkan Erdoğan imza töreninde önemli açıklamalarda da bulundu. İmza töreninde, 'Buna göre inşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekilini seçmek için sandık başına gidecektir. Kararı imzaladım yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak' ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerine taşındı.Başkan Erdoğan'ın seçim kararını, Batılı ülkeler yakından takip etti. Yunan Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın seçimlere resmiyet kazandıran imzayı atmasını manşetten duyururken 6'lı koalisyonun anlaşmazlıklarla dolu bir süreç içinden zor çıktığına değindi.Yunan Protothema gazetesi, dün gerçekleşen imza törenini manşete Başkan Erdoğan'ın sözleriyle taşıdı. Haberinde Erdoğan'ın, 'Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor' sözlerine de yer veren gazete Erdoğan'ın 'Kaybedecek vaktimiz yok' ifadelerine vurgu yaptı.Seçim anketlerinin sonuçlarına da yer veren gazete, AK Parti'nin her zaman olduğu gibi bu seçimleri de önde götürdüğünün altını çizdi.ABD merkezli Politico da gözünü Türkiye seçimlerine çevirdi. Başkan Erdoğan'ın imza törenini manşete taşıyan Politico, resmi seçim tarihinin kesinleştiğine dikkat çekti. Politico, Başkan Erdoğan'ın seçim konuşmasında depremin ardından yaşanan toparlanma ve birlik sürecine büyük yer verdiğinin de altını çizdi.ABD'li Washington Post gazetesi, Başkan Erdoğan'ın konuşmalarına geniş yer ayırdı. Erdoğan'ın imza konuşmasında Türkiye'deki deprem felaketine dikkat çektiğini söyleyen Washington Post, 14 Mayıs'ın Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı en önemli seçim olduğuna dikkat çekti.CNN Yunanistan, Başkan Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın seçim belirsizliğine son noktayı koyduğunu vurgulayan CNN, anketlere de yer verdi.Türkiye genelinde yapılan anket sonuçlarının, her zaman olduğu gibi bir kez daha AK Parti'yi ve Erdoğan'ı işaret ettiğine yer veren CNN, 6'lı koalisyonun tüm çabalara rağmen geride kaldığına dikkat çekti.