Almanya'daki kilisede katliam yapan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'nın Hamburg kentindeki Alsterdorf semtinde yer alan Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye dün yerel saatle 21.00'de yaklaşık 50 kişinin bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.Saldırganın kimliği de belli oldu.Hamburg polis şefi Matthias Tresp, olayın ardından düzenlenen basın toplantısında, saldırganın Philip F. isimli 35 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu ve 18 ay önce kilise üyeliğinden ayrıldığını söyledi.Yetkililer, saldırganın olay sırasında 100 elden fazla ateş ettiğini ve kilisede 4 erkek, 2 kadın ile hamile bir kadının bebeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Bebeğin annesinin ise kurtulduğu bildirildi.Polis, saldırganın daha sonra intihar ettiğini belirtirken, evine düzenlenen baskında da 15 adet dolu şarjör bulunduğunu söyledi.Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.