Gazze’de yakıt bitti son 48 saat! Hastalar ve bebekler ölümün eşiğinde

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları, sivillerin bulunduğu çok sayıda noktaya bomba yağdırdı. Son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 'katliam' gerçekleştirdi.Saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 37 bin 877'ye, yaralananların sayısı da 86 bin 969'a yükseldi.Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın tükenmek üzere olduğunu kaydetti.Gazze'nin genelinde geride kalan hastane, sağlık merkezi ve oksijen istasyonlarının gerekli yakıtın tükenmesi sonucu 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyarıda bulunuldu. Bakanlığın mevcut yakıtın idareli kullanılması için aldığı sıkı önlemlere rağmen, yakıtın tükenmek üzere olduğu aktarıldı.İlgili tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, Gazze'deki hastaneler için gerekli yakıtın yanı sıra jeneratör ve yedek parçalarının sağlanması için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulundu.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, önceki gün jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmaması sebebiyle hastanenin birkaç saat içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyarmıştı.Ebu Safiye, yakıt olmaması durumunda Gazze'nin kuzeyindeki tek hastanenin hizmet dışı kaldığını ilan edeceklerini; bunun, kuvözde bebeklerin ve hastaların ölmesi anlamına geldiğini belirtmişti.