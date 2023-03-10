İstanbul’da demir sopalı vahşet! Genç kadın kanlar içinde yerde kaldı

İstanbul'da dehşet veren bir olay yaşandı. Taha O. Eyüpsultan'da bir apartmanın içinde sevgilisi Meral K.'yı demir sopayla darp etti. Taha O. apartmandan kaçarken arkasından koşan Meral K.'nın kanlar içinde yere yıkıldığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Korkunç olay, 3 Şubat günü İstanbul Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi.Taha O. ve sevgilisi Meral K. bir süredir aralarında süren sorunları konuşmak için Meral K.'nın oturduğu apartmanda bir araya geldiler.İkili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Taha O. demir çubuk ile Meral K.'ya saldırdıktan sonra apartmandan çıkmaya çalıştı.Şüphelinin peşinden koşan Meral K., apartman kapısı önünde aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı.Sesleri duyan bina sakinleri yerde yatan Meral K.'nın yardımına koştu. Şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı.Meral K., 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.'dan şikayetçi oldu. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelinin 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret-tehdit' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından 8 suç kaydı olduğu anlaşıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.