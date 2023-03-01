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Beyaz Gazete
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Twitter çöktü mü? Twitter erişim engeli mi var? Twitter'a neden giriş yapamıyorum?

Birçok kullanıcı Twitter ana sayfaya giriş problemi yaşıyor. Sosyal medya devi Twitter'a giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar Twitter çöktü mü? Twitter erişim engeli mi var? Twitter'a neden giriş yapamıyorum? Twitter ana sayfa sorunu! sorularını sormaya başladı. Peki Twitter çöktü mü? İşte detaylar...

Ekleme: 1.03.2023 - 13:29 Güncelleme: 1.03.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Twitter çöktü mü? Twitter erişim engeli mi var? Twitter'a neden giriş yapamıyorum?Sosyal medya kullanıcıları Twitter ana sayfa erişimi ile ilgili sıkınrtı yaşıyor. Peki Twitter'a erişim engeli mi var? Twitter sorun nedir? İşte cevabı...

TWİTTER ANA SAYFA SORUNU

Twitter kullanıcıları öğle saatlerinden itibaren platforma erişim sağlayamıyor. Twitter'da son dakikalarda binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını ifade ediyor. Bu kapsamda Twitter çöktü mü, kapandı mı sorusu gündemde yerini aldı. Peki, Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte 1 Mart erişim sorunu hakkında bilgiler...

Twitter çöktü mü? Twitter erişim engeli mi var? Twitter'a neden giriş yapamıyorum?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, KAPANDI MI?

Öğlen saat 13.00 itibariyle milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşamaya başladı. Henüz konu hakkında platformdan bir açıklama yapılmadı.

Downdetector.com'a göre, Twitter'ın web sitesi ve uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor.

Twitter çalışıyor ancak siteye veya sitenin belirli bir sayfasına erişemiyorsanız, olası çözümlerden birini deneyin. Mobil cihazınızın tarayıcı önbelleğini temizlemeyi ve çerezleri silmeyi deneyin. Akıllı telefonunuzun tarayıcısındaki Ayarlar menüsünden önbelleği ve çerezleri temizleyebilirsiniz. Telefonunuzu kapatın ve bağlantının sıfırlanması için 5 dakika bekleyin.

Twitter çöktü mü? Twitter erişim engeli mi var? Twitter'a neden giriş yapamıyorum?

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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