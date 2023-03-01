Twitter çöktü mü? Twitter erişim engeli mi var? Twitter'a neden giriş yapamıyorum?

TWİTTER ANA SAYFA SORUNU



TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, KAPANDI MI?

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya kullanıcıları Twitter ana sayfa erişimi ile ilgili sıkınrtı yaşıyor. Peki Twitter'a erişim engeli mi var? Twitter sorun nedir? İşte cevabı...Twitter kullanıcıları öğle saatlerinden itibaren platforma erişim sağlayamıyor. Twitter'da son dakikalarda binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını ifade ediyor. Bu kapsamda Twitter çöktü mü, kapandı mı sorusu gündemde yerini aldı. Peki, Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte 1 Mart erişim sorunu hakkında bilgiler...Öğlen saat 13.00 itibariyle milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşamaya başladı. Henüz konu hakkında platformdan bir açıklama yapılmadı.Downdetector.com'a göre, Twitter'ın web sitesi ve uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor.Twitter çalışıyor ancak siteye veya sitenin belirli bir sayfasına erişemiyorsanız, olası çözümlerden birini deneyin. Mobil cihazınızın tarayıcı önbelleğini temizlemeyi ve çerezleri silmeyi deneyin. Akıllı telefonunuzun tarayıcısındaki Ayarlar menüsünden önbelleği ve çerezleri temizleyebilirsiniz. Telefonunuzu kapatın ve bağlantının sıfırlanması için 5 dakika bekleyin.

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.