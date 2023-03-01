THY deprem bölgesinden 417 bin 199 kişiyi tahliye etti

Ekşi, sosyal medya hesabından, 'Şimdiye kadar depremle ilgili, 2 bin 442 gidiş dönüş sefer (4 bin 885 uçuş) yaptık. 417 bin 199 vatandaşımızı tahliye ettik. 277 bin 439 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 418 kargo seferi ile 16 bin 62 ton yardım malzemesini taşıdık.' paylaşımını yaptı.